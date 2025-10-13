Госдолг Удмуртии сократился на 8 млрд рублей с начала года

На 1 октября госдолг Удмуртии составил 58,1 млрд руб., что на 7,9 млрд руб. меньше по сравнению с началом года, следует из данных Минфина республики. Основную часть долга — 55,6 млрд руб. — составляют бюджетные кредиты, в то время как обязательства по ценным бумагам — 2,5 млрд руб. Расходы на обслуживание госдолга составили 394,5 млн руб.

Снижение произошло благодаря погашению 50% номинальной стоимости государственных облигаций в размере 2,5 млрд руб. и списанию задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в размере 5,7 млрд руб.

Анастасия Лопатина