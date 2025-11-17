Строящийся элитный ЖК загорелся рядом с храмом Христа Спасителя
В центре Москвы произошел пожар рядом с храмом Христа Спасителя. На данный момент возгорание в строящемся пятиэтажном здании в Соймоновском проезде локализовано, сообщили в столичном МЧС.
Густой черный дым заметен из других районов центра столицы. Информация о пострадавших не поступала.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что ЧП произошло на стройплощадке элитного жилого комплекса. Причины неизвестны.
К тушению привлечены 77 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.