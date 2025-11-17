Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Строящийся элитный ЖК загорелся рядом с храмом Христа Спасителя

В центре Москвы произошел пожар рядом с храмом Христа Спасителя. На данный момент возгорание в строящемся пятиэтажном здании в Соймоновском проезде локализовано, сообщили в столичном МЧС.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Густой черный дым заметен из других районов центра столицы. Информация о пострадавших не поступала.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что ЧП произошло на стройплощадке элитного жилого комплекса. Причины неизвестны.

К тушению привлечены 77 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

