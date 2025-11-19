Недоступный шоколад

Мировой дефицит какао-бобов привел к снижению производства кондитерских изделий в России и росту цен на продукцию. Одновременно растет популярность ЗОЖ, и на фоне этого покупатели меняют свои предпочтения в «сладком» сегменте. Что происходит на рынке кондитерских изделий, изучал «Ъ-Review».

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Сладкое падение

Сложности на фоне роста расходов на производство кондитеры переживают уже не первый год. Особенно отрасль подкосил крупнейший за 60 лет дефицит какао-бобов в сезоне 2023–2024 годов — урожайность снизилась на 13%. Сокращение производства какао составляет более 500 тыс. тонн в натуральном выражении. Причинами стали плохие погодные условия, заболевания растений и замедление посадки новых деревьев какао в Гане и Кот-д’Ивуаре, сообщили в ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД. Дефицит какао-бобов привел к рекордному росту цен на них. «Скачок котировок составил до $10 тыс. за тонну»,— пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Тем не менее в 2024 году производство кондитерских изделий в России превысило 4,3 млн тонн (+3,9% к 2023 году), а продажи достигли 2,1 трлн руб., сообщил аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. По мнению экспертов, сохранить положительную динамику помогли запасы какао-бобов у участников отрасли, а также увеличение объемов производства менее дорогостоящих позиций.

Однако в этом году стоимость какао-бобов достигла рекордных максимумов.

По данным АСКОНД, средняя стоимость какао-бобов в 2025 году в сравнении с 2024 годом выше в 3,2 раза и в пиковый период достигала $12,9 тыс. за тонну.

В этих условиях производство кондитерских изделий снижается. «По итогам года снижение может составить 1,2% — в первую очередь за счет сокращения производства изделий из какао и шоколада (на 4,9% год к году). Данная категория является весомой и занимает около 30% общего объема производства сладостей»,— прокомментировала аналитик Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарья Ананьина.

Дорожает все

Проблема заключается в том, что дорожает не только какао, но и другие ингредиенты. В июне 2025 года на 5% выросли цены на пальмовое масло из-за высокого мирового спроса, говорит Петр Щербаченко. «После санкций цены выросли буквально на все. Только затраты на упаковку увеличились на 35% — европейский картон пришлось заменять на китайский. Тот же сахар, которого в избытке в России, подорожал за последние пять лет на 30–38%»,— говорит основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева. Помимо натуральных ингредиентов подорожали и заменители, например эквиваленты какао-масла, добавляет председатель совета директоров ГК «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.

По сути, рост цен на заменители возник из-за того, что производители в целях экономии стали больше их закупать. «Заменители подорожали в полтора раза без видимых причин — просто потому, что большинство компаний начали использовать их в производстве, чтобы снизить расходы. Из-за неурожая яблок в этом году в полтора-два раза подорожало яблочное пюре, которое используется при изготовлении зефира и пастилы»,— рассказывает Ирина Эльдарханова.

Кроме того, выросли логистические и операционные издержки, добавляет Петр Щербаченко. Производители сталкиваются с ростом расходов на электроэнергию, топливо и заработную плату. «В начале 2025 года ставки фрахта в автомобильном транспорте увеличились на 5–10%, а аренда складских помещений в крупных агломерациях — на 8–12%»,— отмечает эксперт.

Ценовое сдерживание

Чтобы снизить себестоимость производства и сохранить рентабельность, некоторые кондитеры пытаются по возможности заменить импортные ингредиенты на доступные аналоги из стран СНГ, снижают вес готового продукта, говорит Светлана Андреева. «В 2025 году цены на кондитерские изделия росли сопоставимо с другими товарными группами: в январе—сентябре рост цен составил 12,6% год к году. Значительнее остальных выросли цены на шоколад: по данным Росстата, стоимость 1 кг шоколада в сентябре 2025 года увеличилась на 27,9% год к году»,— прокомментировала Дарья Ананьина.

Из-за резкого подорожания какао-бобов больше всего выросли цены на плиточный шоколад и шоколадные кондитерские изделия, подтверждают в АСКОНД. Соответственно, в меньшей степени рост цен затронул мучные кондитерские изделия и сахаристые кондитерские изделия без содержания какао (карамель, зефир и пастила). Но хотя бы частично покрыть расходы за счет серьезного повышения закупочной цены ритейлеры не дают, отмечает Светлана Андреева.

«Переговоры с ритейлерами кондитеры начали еще в 2024 году. Но крупные сетевики отказались повышать отпускные цены более чем на 5–10% в течение года. По их мнению, заявленный производителями рост стоимости (в которую закладывались и будущие риски) не соответствовал среднерыночной инфляции в данной категории»,— говорит госпожа Андреева.

Логика ритейлеров понятна: на фоне сокращения покупательной способности населения просто некому будет приобретать существенно подорожавший шоколад. «Шоколатье оказались заложниками ситуации. В этом случае могут выиграть только недобросовестные производители, которые под маркой “шоколад” продают дешевые аналоги. Чем дешевле продукт, тем больше его будут покупать»,— добавляет Светлана Андреева.

Больше всего, по словам эксперта, в этой ситуации страдают небольшие шоколатье — авторские производства кондитерки. Часть из них приостановили производство или переключились на изготовление других продуктов. «Приходится менять ингредиенты, чтобы сильно не повышать цену. Например, раньше пользовалась бельгийским шоколадом фирмы Barry Callebaut, но за два с половиной года его цена выросла в два раза. Я перешла на итальянский шоколад IRCA, но он за прошлый год тоже подорожал в полтора раза. Начала закупать более дешевый шоколад с маркетплейсов, но и там цены растут каждые две недели. Повышать цену соответственно росту цен расходников я не могу — растеряю покупателей. Да и покупательский спрос меняется. Если раньше на праздники, например на День учителя, заказывали шоколадные букеты на 7–8 тыс. руб. каждый, то в этом году заказали только один букет стоимостью 5 тыс. руб. Из-за роста цен выбирают более дешевые позиции при покупке кондитерки»,— рассказала владелица авторской мастерской по производству сладких подарков «Вкусные букеты» Наталия Кораблева.

Потянуло на ЗОЖ

Пока, несмотря на падение производства и рост цен, по данным потребительской панели ICMR («ГФК-Русь»), спрос на рынке кондитерских изделий остается стабильным по объему в натуральном выражении, а по объему в стоимостном выражении в сентябре 2025 года показывал рост на 15% по отношению к октябрю 2024-го. В стоимостном выражении кондитерские изделия занимают 9% по объему в корзине продуктов питания российского потребителя. Доля стабильна по сравнению с прошлым годом.

«Кондитерские изделия входят в перечень ежедневного рациона у четырех из десяти россиян. В общей сложности 91% жителей России с разной периодичностью потребляют сладкие и кондитерские изделия, а среднедушевое потребление кондитерских изделий россиянами составляет 26,3 кг на человека в год, что является одним из самых высоких показателей в мире»,— пояснила Дарья Ананьина.

Для сравнения, среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в России составляет 23,5 кг на человека в год.

По данным аналитиков ЦЭП Газпромбанка, за январь—июнь 2025 года общий объем продаж кондитерских изделий в денежном выражении вырос на 18,1% год к году, в упаковках же динамика выражена слабее — на 2,3% год к году. Данные показатели, по мнению экспертов, свидетельствуют о сохранении стабильного внутреннего спроса на кондитерку даже в условиях роста цен. Меняются лишь тенденции — и появляются новые виды сладостей.

Однако спрос на подорожавший шоколад падает — по данным «ГФК-Русь», объем продаж снизился на 7% в натуральном выражении. «Падение продаж шоколада компенсировалось ростом других кондитерских категорий. Наиболее сильно выросли по объему в натуральном выражении жевательный мармелад (+21,6%) и пирожные с длительным сроком хранения (+16%). Также мы наблюдаем рост вафлей (+6%), пастилы/зефира (+6%), пряников (+5%), сладкого печенья (+2%). Рост идет за счет увеличения частоты покупок, хотя средний объем на покупку снижается. Доля нешоколадных категорий в общем объеме кондитерских изделий составляет 63,5% в стоимостном выражении»,— отметили в «ГФК-Русь».

Подобные тенденции отмечаются и на маркетплейсах. Как прокомментировали в пресс-службе Ozon, за десять месяцев текущего года продажи кондитерских изделий на платформе выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый быстрый рост внутри категории показали также зефир и мармелад (в 3,6 и 2 раза соответственно), восточные сладости, например шербет (в 5,7 раза), козинаки (в 2,3 раза) и халва (в 2 раза). «Кроме того, к праздникам уже начали закупать кондитерские изделия в виде новогодних подарков — за десять месяцев продажи выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— добавили в Ozon.

Также покупатели все больше интересуются «полезными сладостями» — с пониженным содержанием сахара. Это соответствует общемировой тенденции. «На протяжении последних двух лет усиливается спрос на сладости в категории ЗОЖ — изделия без сахара, с повышенным содержанием белка, диетические версии шоколада, конфет, печенья, вафель, пастилы, конфет, пирожных, мармелада, зефира и мороженого. Эти товары демонстрируют двузначный рост продаж, опережая показатели кондитерской категории в целом. “Полезные сладости” занимают примерно 10–12% от общего ассортимента кондитерских изделий — это 150–350 товарных позиций, но сегмент активно развивается и продолжит расширяться, поскольку в обществе усиливается культура здорового питания — и этот тренд с нами надолго»,— считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Главные причины отказа от сахара — контроль веса, риски для здоровья (диабет у старшего поколения) и здоровье зубов у молодежи, согласно исследованию ICMR («ГФК-Русь») «Healthy Trends». В кондитерских изделиях по итогам года (с октября 2024-го по сентябрь 2025-го) сегмент «без сахара/с пониженным содержанием сахара» показал рост на 8,5% в натуральном выражении — в первую очередь это пирожные длительного хранения, мармелад и печенье. В «более полезных категориях» увеличивается потребление протеиновых батончиков. Доля протеиновой продукции в кондитерских изделиях уже составляет 4,5%, за первую половину 2025 года прирост продаж составил 45% год к году, отметила Дарья Ананьина.

Что будет с ценами

В настоящий момент поводов для оптимистических прогнозов относительно восстановления роста кондитерской отрасли нет. Международная организация по производству какао в своем отчете о рынке какао за сентябрь 2025 года сообщила о том, что в сезоне-2025/26 ожидается глобальный профицит какао-бобов, вызванный не только увеличением объемов производства, но и снижением спроса, который восстанавливается медленно после предыдущих скачков цен. Однако структурные проблемы в Западной Африке по-прежнему создают риски, поэтому к оптимистическим прогнозам экспертов следует относиться с осторожностью, предупреждают в организации.

Снижение цен на какао-бобы на фоне ожидаемого профицита может стабилизировать рост цен на изделия, где используется какао. Но реальное снижение цен на конечные продукты будет постепенным, считают в ЦЭП Газпромбанка. Станислав Богданов пока также не видит предпосылок для дальнейшего роста цен на кондитерские изделия. «Торговые сети время от времени получают от отдельных поставщиков заявки на повышение цен. Каждая такая заявка проверяется на обоснованность, и если повышение оправданно, то индексация цены в рознице происходит постепенно, не отражая динамику закупочной цены. Дополнительный сдерживающий фактор роста цен — высокая конкуренция в кондитерском сегменте. В среднем в этой категории насчитывается от 1,5 тыс. до 3 тыс. товарных позиций различных продуктов»,— комментирует господин Богданов. Тем не менее, по словам Петра Щербаченко, в краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост розничных цен на сладости. «На мой взгляд, до конца 2025 года они могут подорожать еще на 5–10%»,— прогнозирует эксперт.

Юлия Житникова