Зарубежные СМИ: Почему президент США требует раскрыть файлы Джеффри Эпштейна?

Дональд Трамп призвал обнародовать информацию, содержащуюся в архивах Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в соцсети TruthSocial. Он обвинил демократов в использовании этих материалов в своих целях и подчеркнул, что ему нечего скрывать. Призыв последовал после заявления спикера палаты представителей Майка Джонсона в эфире телеканала ABC. Он сообщил, что в неопубликованных архивах Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей —политиков, миллиардеров и кинопродюсеров, которые пока не сталкивались со следствием. За обнародование этой части файлов Конгресс США должен проголосовать завтра. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: New York State Sex Offender Registry / AP Фото: New York State Sex Offender Registry / AP

Как пишет Newsweek, резкая смена позиции Трампа может быть связана с письмом брата Эпштейна Марка, которое на днях попало в сеть. В нем упоминались фотографии откровенного характера с участием Трампа и некого «Буббы». В материалах издания отмечается, что в 1990-е это прозвище якобы использовалось для бывшего президента США Билла Клинтона. Отправитель письма позже заявил, что это была шутливая личная переписка между братьями, не предназначенная для публичного распространения. Он уточнил, что упоминание «Буббы» не относится к Клинтону.

Тем не менее представитель Билла Клинтона заявил NBC News, что опубликованные письма лишь подтверждают, что бывший президент не был вовлечен и ничего не знал. «Все остальное — шум, отвлекающий внимание от поражений на выборах и последствий приостановки работы предприятий»,— говорится в материалах издания.

CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщает, что голосование о публикации документов может помочь Трампу. И снять с него подозрения в причастности к насилию над несовершеннолетними и торговле людьми.

Обнародование материалов уже поддержали демократы. Впрочем, Томас Мэсси, член Палаты представителей от Республиканской партии и один из авторов инициативы заявил, что за публикацию могут проголосовать до 100 республиканцев, отмечает British Broadcasting Corporation.