«РусГидро» отказалось от строительства малой ГЭС в Дагестане

«РусГидро» (MOEX: HYDR) считает строительство Могохской малой гидроэлектростанции (ГЭС) в Дагестане «экономически убыточным». Компания отказалась от проекта. О планах «РусГидро» «Ъ» сообщал еще в апреле.

«РусГидро» попросит не накладывать штрафы за отказ от проекта. «При текущей и прогнозируемой стоимости заимствований компания вынуждена отказаться от строительства малой ГЭС в Дагестане»,— пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

Мощность ГЭС должна была составить 49,8 МВт. «РусГидро» выиграло проект строительства объекта в 2021 году, а в 2022-м воспользовалась правом переноса срока ввода на один год, до 2029 года. Промышленность выступает против отмены штрафа для компании, чтобы не поощрять «безответственный подход к планированию и необязательность в отношении необходимого энергосистеме объекта».

