Обещание Трампа раздать населению по $2 тыс. требует отдельного закона

Раздать населению США часть денег, вырученных за счет взимания импортных пошлин Трампа, просто так не получится, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News. Для этого потребуется отдельный законопроект, который еще должен утвердить Конгресс. Министр добавил, что деньги в любом случае получат не все: «Выплаты будут только для работающих семей. И будет лимит по доходам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Напомним, что 9 ноября президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что выплатит всем американцам, за исключением людей с очень высокими доходами, как минимум по $2 тыс. из денег, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам. Однако ни глава Министерства финансов, ни президент до сих пор не уточнили, кто конкретно сможет рассчитывать на эту выплату.

Кирилл Сарханянц