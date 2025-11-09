Трамп пообещал заплатить американцам по $2 тыс. из получаемых тарифов

Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам, за исключением людей с очень высокими доходами, как минимум по $2 тыс. из денег, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам. Он написал об этом в своей соцсети Truth Social.

Господин Трамп также написал, что против этих пошлин могут выступать только «дураки». По его словам, введение пошлины принесло США «триллионы долларов».

Яна Рождественская