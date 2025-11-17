Алексей Кудашов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Динамо»
Московское «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Сообщается, что контракт со специалистом расторгнут «по инициативе клуба». Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Вячеслав Козлов.
Алексей Кудашов (слева)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Алексей Кудашов возглавил «Динамо» в 2021 году. Под его руководством команда завоевала Кубок континента в сезоне-2023/24. Через год столичный клуб впервые за 12 лет вышел в полуфинал play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где со счетом 1:4 уступил челябинскому «Трактору». Кудашову принадлежит клубный рекорд по количеству побед в КХЛ — 190.
Ранее Алексей Кудашов тренировал подмосковный «Атлант», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Также специалист работал помощником главного тренера сборной России Алексея Жамнова на Олимпиаде 2022 года, где национальная команда завоевала серебряные медали.
Назначенный исполняющим обязанности наставника «Динамо» Вячеслав Козлов входил в тренерский штаб клуба с 2021 по 2025 год. В июне он возглавил «Сочи», однако через месяц был отправлен в отставку. Под его руководством команда не провела ни одного матча.
В текущем сезоне КХЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. По итогам 26 матчей команда набрала 33 очка, одержав 16 побед и потерпев 10 поражений. 18 ноября клуб на своем льду примет московский «Спартак».