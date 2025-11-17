Алексей Кудашов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Сообщается, что контракт со специалистом расторгнут «по инициативе клуба». Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Вячеслав Козлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудашов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Кудашов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексей Кудашов возглавил «Динамо» в 2021 году. Под его руководством команда завоевала Кубок континента в сезоне-2023/24. Через год столичный клуб впервые за 12 лет вышел в полуфинал play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где со счетом 1:4 уступил челябинскому «Трактору». Кудашову принадлежит клубный рекорд по количеству побед в КХЛ — 190.

Ранее Алексей Кудашов тренировал подмосковный «Атлант», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Также специалист работал помощником главного тренера сборной России Алексея Жамнова на Олимпиаде 2022 года, где национальная команда завоевала серебряные медали.

Назначенный исполняющим обязанности наставника «Динамо» Вячеслав Козлов входил в тренерский штаб клуба с 2021 по 2025 год. В июне он возглавил «Сочи», однако через месяц был отправлен в отставку. Под его руководством команда не провела ни одного матча.

В текущем сезоне КХЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. По итогам 26 матчей команда набрала 33 очка, одержав 16 побед и потерпев 10 поражений. 18 ноября клуб на своем льду примет московский «Спартак».

Таисия Орлова