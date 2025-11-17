Лавров обвинил Германию в забвении уроков Нюрнберга
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его сторонники не извлекли уроки Нюрнбергского трибунала. Одним из свидетельств забвения, убежден глава российского МИДа, стало желание господина Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе.
«Мы за все, что сделал Гитлер, давно рассчитались и расплатились. Мы больше никому ничего не должны»,— уточнил российский министр позицию «немецких собеседников» в интервью Первому каналу. Подобная тенденция, по словам господина Лаврова, продолжается в Германии уже десять лет.
Ранее глава МИД России заявлял о нарушении в современном мире международных правовых норм, которые легли в основу Нюрнбергского процесса. Сергей Лавров напомнил, что речь идет об отмене права «сильного», а также неприемлемости силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в любых конфликтах.