Лавров обвинил Германию в забвении уроков Нюрнберга

Лавров: Мерц и его сторонники не усвоили уроки Нюрнберга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его сторонники не извлекли уроки Нюрнбергского трибунала. Одним из свидетельств забвения, убежден глава российского МИДа, стало желание господина Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы за все, что сделал Гитлер, давно рассчитались и расплатились. Мы больше никому ничего не должны»,— уточнил российский министр позицию «немецких собеседников» в интервью Первому каналу. Подобная тенденция, по словам господина Лаврова, продолжается в Германии уже десять лет.

Ранее глава МИД России заявлял о нарушении в современном мире международных правовых норм, которые легли в основу Нюрнбергского процесса. Сергей Лавров напомнил, что речь идет об отмене права «сильного», а также неприемлемости силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в любых конфликтах.

Хроника Нюрнбергского трибунала

20 ноября 1945 года в 10 часов утра начался Нюрнбергский процесс, продлившийся до 1 октября 1946 года,— главный судебный процесс против руководителей гитлеровской Германии. Членами военного трибунала стали представители СССР, США, Великобритании и Франции. Судебное заседание длилось более 10 месяцев и считается самым выдающимся в истории

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Идея Нюрнбергского процесса появилась и была документально закреплена 1 ноября 1943 года, когда был подписан секретный протокол Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом которого стала «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Руководители СССР, США и Великобритании обсудили вопрос о суде над нацистскими преступниками во время Ялтинской конференции. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (на фото слева) заявил, что «лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы». Руководитель СССР Иосиф Сталин, согласившись с ним, заметил, что «перед расстрелом главные преступники должны быть судимы»

Фото: Wikimedia

Развязывание фашистской Германией агрессивной войны, применяемый как государственная идеология геноцид, разработанная и поставленная на поток технология массового уничтожения людей на «фабриках смерти», бесчеловечное отношение к военнопленным и их убийства потребовали соответствующей юридической квалификации и определили беспрецедентный по масштабам и процедуре характер суда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Тот факт, что процесс закончится признанием вины обвиняемых, не вызывал сомнений: с этим было согласно не только мировое сообщество, но и большинство населения Германии еще до судебного рассмотрения действий обвиняемой стороны. Вопрос состоял в конкретизации и квалификации степени вины подсудимых. Вследствие этого процесс был назван процессом о главных военных преступниках, а суду придали статус военного трибунала

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех держав — СССР, Великобритании, США и Франции — в соответствии с Лондонским соглашением. Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге. Московская делегация также представила состоящий из девяти пунктов перечень нежелательных вопросов
На фото: выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова (в центре) на Нюрнбергском процессе

На фото: выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова (в центре) на Нюрнбергском процессе

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В качестве главного обвинителя СССР выступал Роман Руденко (на фото слева). На процессе он заявил: «Этот приговор должен настичь не только посаженных на скамью подсудимых авторов кровавых фашистских "идей", главных организаторов преступлений гитлеризма. Ваш приговор должен осудить всю преступную систему германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных, правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно претворяли в жизнь злодейские предначертания главных заговорщиков»
На фото: Роман Руденко и обвинитель от США судья Роберт Джексон

На фото: Роман Руденко и обвинитель от США судья Роберт Джексон

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

На Нюрнбергском процессе одним из доказательств преступлений против человечности фашистской Германии было мыло из человеческого жира, с производством которого, по материалам Международного военного трибунала, экспериментировали некоторые ученые в Третьем рейхе. В 2006 году в Варшавском сельскохозяйственном институте был проведен официальный анализ мыла, которым нацисты пользовались для уборки лабораторий во время войны. В его составе обнаружены человеческие жиры. В анализе использовалось то самое мыло, которое фигурировало на Нюрнбергском процессе

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Международный военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение 12 человек. Приговоры были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Исполнителями решения трибунала стали американские солдаты — профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Герман Геринг — рейхсминистр Имперского министерства авиации, рейхсмаршал Великогерманского рейха — приговором Нюрнбергского трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной казни через повешение, однако накануне казни он сумел покончить жизнь самоубийством, приняв яд

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Доподлинно неизвестно, кто передал Герману Герингу яд в тюрьме, однако наиболее распространенная версия такова: он получил его через офицера американской охраны за солидную взятку женой нацистского преступника Эммой (на фото), которая приезжала к мужу за несколько дней до назначенной даты исполнения приговора

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Министр иностранных дел фашистской Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике Иоахим фон Риббентроп (на фото) был также казнен через повешение по приговору Нюрнбергского трибунала. Последними словами Риббентропа на эшафоте были: «Боже, храни Германию. Боже, будь милостив к моей душе. Мое последнее желание, чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом вело к миру на Земле»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Начальник Главного управления имперской безопасности СС, генерал войск СС Эрнст Кальтенбруннер (на фото) за многочисленные преступления против мирного населения и военнопленных был приговорен Международным военным трибуналом к смертной казни через повешение. Перед тем, как ему набросили на голову капюшон, Кальтенбруннер произнес: «Будь счастлива, Германия!» (Deutschland, Glück auf! — буквально «счастливо выбраться», пожелание горняку, спускающемуся в шахту)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Во время Нюрнбергского процесса в немецкой печати высказывались сомнения в моральном праве ряда обвинителей и судей обвинять и судить нацистов, так как эти обвинители и судьи сами были причастны к политическим репрессиям. А наиболее спорным, по мнению немецких юристов, был пункт «Преступления против человечности», поскольку он в рамках известного суду законодательства в равной степени мог бы быть применен как к обвиняемым (бомбардировки Ковентри, Роттердама и пр.), так и к обвинителям (бомбардировка Дрездена, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и т.д.)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Нюрнбергский процесс иногда называют «судом истории», поскольку он оказал существенное влияние на окончательный разгром нацизма. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но не в Международном трибунале, а в американском суде

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

20 ноября 1945 года в 10 часов утра начался Нюрнбергский процесс, продлившийся до 1 октября 1946 года,— главный судебный процесс против руководителей гитлеровской Германии. Членами военного трибунала стали представители СССР, США, Великобритании и Франции. Судебное заседание длилось более 10 месяцев и считается самым выдающимся в истории

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Идея Нюрнбергского процесса появилась и была документально закреплена 1 ноября 1943 года, когда был подписан секретный протокол Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом которого стала «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Руководители СССР, США и Великобритании обсудили вопрос о суде над нацистскими преступниками во время Ялтинской конференции. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (на фото слева) заявил, что «лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы». Руководитель СССР Иосиф Сталин, согласившись с ним, заметил, что «перед расстрелом главные преступники должны быть судимы»

Фото: Wikimedia

Развязывание фашистской Германией агрессивной войны, применяемый как государственная идеология геноцид, разработанная и поставленная на поток технология массового уничтожения людей на «фабриках смерти», бесчеловечное отношение к военнопленным и их убийства потребовали соответствующей юридической квалификации и определили беспрецедентный по масштабам и процедуре характер суда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Тот факт, что процесс закончится признанием вины обвиняемых, не вызывал сомнений: с этим было согласно не только мировое сообщество, но и большинство населения Германии еще до судебного рассмотрения действий обвиняемой стороны. Вопрос состоял в конкретизации и квалификации степени вины подсудимых. Вследствие этого процесс был назван процессом о главных военных преступниках, а суду придали статус военного трибунала

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех держав — СССР, Великобритании, США и Франции — в соответствии с Лондонским соглашением. Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге. Московская делегация также представила состоящий из девяти пунктов перечень нежелательных вопросов
На фото: выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова (в центре) на Нюрнбергском процессе

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В качестве главного обвинителя СССР выступал Роман Руденко (на фото слева). На процессе он заявил: «Этот приговор должен настичь не только посаженных на скамью подсудимых авторов кровавых фашистских "идей", главных организаторов преступлений гитлеризма. Ваш приговор должен осудить всю преступную систему германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных, правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно претворяли в жизнь злодейские предначертания главных заговорщиков»
На фото: Роман Руденко и обвинитель от США судья Роберт Джексон

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

На Нюрнбергском процессе одним из доказательств преступлений против человечности фашистской Германии было мыло из человеческого жира, с производством которого, по материалам Международного военного трибунала, экспериментировали некоторые ученые в Третьем рейхе. В 2006 году в Варшавском сельскохозяйственном институте был проведен официальный анализ мыла, которым нацисты пользовались для уборки лабораторий во время войны. В его составе обнаружены человеческие жиры. В анализе использовалось то самое мыло, которое фигурировало на Нюрнбергском процессе

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Международный военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение 12 человек. Приговоры были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Исполнителями решения трибунала стали американские солдаты — профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Герман Геринг — рейхсминистр Имперского министерства авиации, рейхсмаршал Великогерманского рейха — приговором Нюрнбергского трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной казни через повешение, однако накануне казни он сумел покончить жизнь самоубийством, приняв яд

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Доподлинно неизвестно, кто передал Герману Герингу яд в тюрьме, однако наиболее распространенная версия такова: он получил его через офицера американской охраны за солидную взятку женой нацистского преступника Эммой (на фото), которая приезжала к мужу за несколько дней до назначенной даты исполнения приговора

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Министр иностранных дел фашистской Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике Иоахим фон Риббентроп (на фото) был также казнен через повешение по приговору Нюрнбергского трибунала. Последними словами Риббентропа на эшафоте были: «Боже, храни Германию. Боже, будь милостив к моей душе. Мое последнее желание, чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом вело к миру на Земле»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Начальник Главного управления имперской безопасности СС, генерал войск СС Эрнст Кальтенбруннер (на фото) за многочисленные преступления против мирного населения и военнопленных был приговорен Международным военным трибуналом к смертной казни через повешение. Перед тем, как ему набросили на голову капюшон, Кальтенбруннер произнес: «Будь счастлива, Германия!» (Deutschland, Glück auf! — буквально «счастливо выбраться», пожелание горняку, спускающемуся в шахту)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Во время Нюрнбергского процесса в немецкой печати высказывались сомнения в моральном праве ряда обвинителей и судей обвинять и судить нацистов, так как эти обвинители и судьи сами были причастны к политическим репрессиям. А наиболее спорным, по мнению немецких юристов, был пункт «Преступления против человечности», поскольку он в рамках известного суду законодательства в равной степени мог бы быть применен как к обвиняемым (бомбардировки Ковентри, Роттердама и пр.), так и к обвинителям (бомбардировка Дрездена, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и т.д.)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Нюрнбергский процесс иногда называют «судом истории», поскольку он оказал существенное влияние на окончательный разгром нацизма. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но не в Международном трибунале, а в американском суде

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

