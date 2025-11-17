Лавров заявил о нарушении принципов Нюрнбергского трибунала

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия 24» для документального фильма «Нюрнберг». В нем он заявил, что принципы международного права, которые лежали в основе Нюрнбергского процесса над членами нацистской партии Германии, часто нарушаются в современном мире.

«Постановление Нюрнбергского трибунала содержит принципы, впервые сформулированные в ходе того процесса. Они легли в основу современного международного права. Они отменяли право "сильного", закрепляли неприемлемость силовых методов и нарушение гуманитарных принципов в любых конфликтах»,— сказал Сергей Лавров. Его слова приводит пресс-служба МИД.

Как уточнил господин Лавров, во время Нюрнбергского процесса в международном масштабе формулировался принцип неотвратимости наказания. «Особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлениям против человечности, геноцида, военных преступлений»,— добавил министр.

Сергей Лавров также напомнил, что в результате Нюрнбергского процесса нацистская идеология, партия и ее структуры были запрещены. «К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются»,— заключил господин Лавров.