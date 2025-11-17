С января перевозки грузов на экспорт на СвЖД выросли на 2%

В период с января по октябрь 2025 года со станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 25,3 млн тонн грузов в морские порты и на сухопутные погранпереходы, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Перевозки экспортных грузов третьего тарифного класса с готовой продукцией и некоторых других видов увеличились на 36%.

Объем отправленных химикатов увеличился на 59,3% до 573 тыс. тонн. Черных металлов в полувагонах отправлено 2,1 млн тонн (+33,4%). Объем грузов в контейнерах составил 3 млн тонн (+21,3%). Они стали лидерами по динамике. Лидеры по объемам — удобрения (11,6 млн тонн), нефть (6,5 млн тонн) и грузы в контейнерах (3 млн тонн).

Почти половину экспорта СвЖД составили химические и минеральные удобрения, доля которых достигла 47,7%. Пермский край стал лидером в экспорте удобрений по всей сети РЖД. За десять месяцев за рубеж отправлено 12,1 млн тонн удобрений, что на 5,7% больше по сравнению с прошлым годом. Основными направлениями экспорта удобрений стали Бразилия (доля 65%), Китай (25%), Мексика (5,4%).

Сейчас перевозки осуществляются через сухопутные погранпереходы в России (Забайкальск, Наушки, Камышовая) и Казахстане (контейнерные отправки через Достык, Алтынколь), а также через припортовые станции Владивосток, Находка и другие. Сократились объемы экспорта через порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, однако у предприятий растет интерес к международному транспортному коридору «Север — Юг». В 2025 году выросли экспортные отправки со Свердловской магистрали через припортовую станцию Трусово. В целом доля экспорта в общей погрузке СвЖД в январе-октябре составила 24,2%.

Напомним, объем грузоперевозок на экспорт на СвЖД вырос на 2,7% с января по июль.

Ирина Пичурина