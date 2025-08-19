Объем грузоперевозок на экспорт на СвЖД вырос на 2,7% за семь месяцев

В период с января по июль 2025 года объем экспортных грузоперевозок через припортовые и приграничные станции на Свердловской железной дороге (СвЖД) достиг 17,8 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД. Он увеличился на 2,7% по сравнению с показателем за тот же период 2024 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается рост в самом дорогом, третьем тарифном классе, где перевозки выросли на 39%. Доля экспорта в общей погрузке СвЖД составила 24,4%. Лидерами по динамике по результатам первых семи месяцев стали:

химикаты (+66%);

черные металлы (+36%);

грузы в контейнерах (+32%).

В лидерах по объемам оказались удобрения (8,03 млн тонн), нефть (4,5 млн тонн) и контейнерные грузы (2,18 млн тонн).

Кроме того, Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству отправленных за рубеж черных металлов — грузы общей массой 1,7 млн тонн были отправлены в полувагонах и контейнерах. Химические и минеральные удобрения составили 45,1% в структуре экспортной погрузки СвЖД: со станций Пермского края было отправлено 8 млн тонн удобрений в Бразилию, Китай и другие страны.

Напомним, за семь месяцев со станций СвЖД внутри страны и на экспорт отправили 282,5 тыс. груженых и порожних контейнеров, при этом экспортные перевозки выросли в 1,3 раза и составили 135 тыс.

Ирина Пичурина