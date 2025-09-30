Закупку транспорта для Нижегородской области оценили в 12,6 млрд рублей

Минтранс Нижегородской области в конце сентября 2025 года утвердил программу развития общественного транспорта региона. Общий бюджет программы предварительно оценен в 12,6 млрд руб., которые хотят привлечь из внебюджетных источников.

В программу включена покупка трамваев и автобусов транспортными предприятиями Нижнего Новгорода, Сарова, Выксы и Арзамаса.

Дорожная карта предусматривает закупку в 2025/26 годах 98 трамваев большого класса. Их приобретают в рамках концессионного соглашения на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде. С учетом трамваев, купленных в 2024 году, общий объем финансирования составит 6,86 млрд руб.

Почти в 2,5 млрд руб. оценена покупка для Нижнего Новгорода автобусов большого класса, включая 110, купленных в 2024 году. Еще 167 таких автобусов планируют приобрести в 2025/30 годах. На автобусы среднего класса для областного центра предусмотрено чуть более 2 млрд руб. Из них 40 купили в 2024 году, еще 194 требуется купить до 2030 года включительно.

Покупка автобусов среднего и большого класса для Сарова оценена в 735 млн руб. Шесть единиц было приобретено в 2024 году, еще 53 планируют купить в 2025/30 годах.

Восемь автобусов планируется приобрести для Выксы, еще два были куплены в 2024 году. Общий объем финансирования оценен в 127,2 млн руб.

В дорожную карту по Арзамасу вошли 35 автобусов, которые планируют приобрести в 2025/30 годах за 262,8 млн руб.

Ожидается, что за счет этой программы к 2030 году доля парка общественного транспорта, который не старше нормативных сроков, увеличится в регионе с 43,9% до 60%.

Галина Шамберина