В Петербурге задержаны двое подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух мужчин. Их подозревают в содействии телефонным мошенникам. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Оба задержанных взяты под стражу. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК) и незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ст. 274.3 УК).

По данным следствия, с июля 2024 года подозреваемые по указанию неизвестных организаторов арендовали квартиры в разных районах Петербурга и оборудовали их техникой для работы IP-телефонии. Через это оборудование мошенники связывались с россиянами. Для тщательной конспирации подозреваемые регулярно меняли арендуемые помещения, а также получали необходимое оборудование и SIM-карты через курьерские службы.

За свои действия мужчины платили в криптовалюте — от $50 до $80 в сутки. Во время обысков полиция изъяла GSM-шлюз, ноутбук, роутер, смартфоны и более 700 SIM-карт различных операторов сотовой связи. После этого правоохранителям удалось заблокировать до 6 тыс. мошеннических звонков в сутки.