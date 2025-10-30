Главный тренер белгородского волейбольного клуба «Белогорье» покинул команду

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Белогорье» Георге Крецу досрочно расторг контракт с командой по личным причинам. Информация об этом появилась на официальном сайте «Белогорья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Айкин, Коммерсантъ Фото: Данил Айкин, Коммерсантъ

Румынский специалист возглавил клуб в мае 2025 года. Под его руководством команда провела пять матчей. Она заняла третье место в «Финале четырех» Кубка Победы, а также выиграла два и проиграла один матч в чемпионате России.

Георге Крецу работает тренером с 1997 года. Возглавлял итальянские, австрийские, польские и другие европейские клубы. Ранее он уже тренировал «Белогорье» в сезоне 2017/2018, подал в отставку после поражения в Кубке России. Специалист также работал в кемеровском «Кузбассе» в сезоне 2019/2020 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен заслуженный мастер спорта России Сергей Баранов — российский волейболист, выступавший на профессиональном уровне с 2000 по 2019 год. В 2022 году вошел в тренерский штаб «Белогорья».

Егор Одегов