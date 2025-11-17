Рослесхозу отказали в требованиях изменить границы Нижнего Новгорода

Федеральное агентство лесного хозяйства проиграло в арбитражном суде спор с региональным минградом. Рослесхоз пытался обязать нижегородское министерство в течение года исключить из границ Нижнего Новгорода земли лесного фонда общей площадью свыше 4,6 тыс. гектаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В том числе заявление федерального агентства касалось и кварталов, которые относились к Балахнинскому межрайонному лесничеству. На одном из спорных участков, как ранее писал «Ъ-Приволжье», находится большая нелегальная свалка, которая периодически горит. Ее тушат силами муниципальных организаций, но на ликвидацию свалки у города денег нет. При этом власти Нижнего Новгорода и Нижегородской области спорят в судах по принадлежности территории, на которую несколько лет нарушители незаконно свозили различные отходы.

Истец сослался на то, что Нижегородский облсуд еще в 2022 году признал недействующим утвержденный гордумой генплан Нижнего Новгорода, в части включения в него земельных участков из состава земель лесного фонда Балахнинского и Кстовского лесничеств. По мнению лесного ведомства, минград таким образом незаконно бездействует, не исключая из черты города лесные участки.

Однако нижегородский арбитражный суд решил, что иск Рослесхоза, потребовавшего провести корректировку генплана, противоречит действующему законодательству и ведомство выбрало «ненадлежащий способ защиты права».

«Разрешение вопроса об изменении нормативных положений является прерогативой федерального законодательства и органов исполнительной власти, осуществляющих нормотворческие функции в рамках своей компетенции. При этом суды не вправе возлагать на них обязанность по осуществлению нормативно-правового регулирования», — указал арбитражный суд.

Иван Сергеев