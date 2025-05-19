Мусор донесли до Верховного суда

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области не исполнило решение суда, по которому обязано ликвидировать несанкционированную свалку в лесополосе на Московском шоссе. Ведомство обратилось в Верховный суд РФ, считая, что занятые незаконными отходами участки входят в черту Нижнего Новгорода и именно за счет города должна быть проведена рекультивация. На проведение необходимых работ требуется более 400 млн руб., но в бюджете Нижнего Новгорода таких средств не предусмотрено. В мэрии считают, что идущие судебные споры по границам города не мешают минлесхозу заниматься очисткой земель лесного фонда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минлесхоз Нижегородской области направил в Верховный суд жалобу, в которой оспорил вступившее в законную силу решение об обязанности ликвидировать неоднократно горевшую нелегальную свалку на участках лесного фонда между улицей Федосеенко и Московским шоссе в Нижнем Новгороде. Это крупная свалка в лесополосе, завоз отходов на которую продолжался несколько лет. По данным Росприроднадзора, она образовалась в 2017 году, а площадь захламленной территории превышает 8,8 тыс. кв. м. Чтобы пресечь нелегальный завоз отходов, владеющая соседним земельным участком группа компаний «Исток» даже блокировала проезды в лес и нанимала ЧОП для противодействия нелегальным мусоровозам.

В апреле прошлого года Московский райсуд признал бездействие областного минлесхоза незаконным. Министерство обязали за 12 месяцев ликвидировать свалку.

Это решение вступило в законную силу, однако областное ведомство не исполняет его, аргументируя тем, что по генплану Нижнего Новгорода от 2010 года земли Балахнинского лесничества площадью 4,6 тыс. га включены в его границы. Свалка находится именно на этих землях.

«Земли, находящиеся в пределах этой черты, относятся к категории земель населенных пунктов. В 2019 году Федеральным агентством лесного хозяйства были установлены и внесены в ЕГРН границы Балахнинского межрайонного лесничества, за исключением тех земельных участков, которые включены в границу Нижнего Новгорода. При этом территория свалки не вошла в состав границ указанного лесничества. Имеется письмо от Рослесхоза, в котором указывается, что переданные полномочия министерства осуществляются исключительно в пределах границ лесничества, установленных в ЕГРН, и касаются только земель лесного фонда», — сообщили в министерстве лесного хозяйства.

Там считают, что для исполнения судебного решения городские власти обязаны скорректировать генплан, изменив черту города, после чего будут уточнены границы Балахнинского лесничества.



На этот счет есть другое судебное решение: в 2022 году областной суд отменил постановление городской думы и признал генплан Нижнего Новгорода недействующим в части включения в него земель Балахнинского лесничества. Поэтому в дальнейшем ответственным за ликвидацию свалки на лесных участках суды назначили областное министерство лесного хозяйства.

В министерстве свое обращение в Верховный суд объясняют «правовой неопределенностью» по вопросу территориальной принадлежности земель. Как сообщили в минлесхозе, министерством градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области уже разработан проект генплана, предусматривающий отнесение к границам Нижнего Новгорода территории садоводческих товариществ с подъездными путями, в том числе и места несанкционированной свалки на улице Федосеенко.

В бюджете Нижнего Новгорода на ликвидацию крупной свалки денег не запланировано. По предварительной оценке, на эти работы нужно не менее 400 млн руб.

Собеседник в городской администрации отметил, что работа над корректировкой генплана никак не мешает региональным властям заняться ликвидацией свалки. Тем более, что минлесхоз обязали решением суда, которое устояло во всех инстанциях.

«Просто нужно взять и ликвидировать эту свалку, а не искать причины, почему этого сделать нельзя»,— отметил собеседник. По его мнению, муниципалитет мог бы организовать эту работу, но только в том случае, если регион предоставит соответствующую бюджетную субвенцию.

По судебному решению, которое пытается оспорить минлесхоз, ему предписано до 1 сентября 2025 года ликвидировать несанкционированные места размещения отходов. Однако с учетом разногласий с городской администрацией и тяжбы с прокуратурой в Верховном суде, есть риск, что в 2025 году областные власти этой проблемой не займутся.

Пока в минлесхозе пообещали организовать усиленное патрулирование лесов, граничащих с местом свалки, отметив, что ранее тушением пожара и пресечением нелегального завоза отходов занимались сотрудники муниципалитета совместно с МЧС, а министерство лишь оказывало им содействие.

Роман Кряжев