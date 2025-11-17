Сборная Норвегии по футболу впервые с 1998 года отобралась на чемпионат мира

Сборная Норвегии по футболу со счетом 4:1 победила команду Италии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Игра прошла на стадионе San Siro в Милане.

В составе норвежской команды голы забили Антонио Нуса и Йорген Ларсен. Сделавший дубль Эрлинг Холланн повторил достижение польского нападающего Роберта Левандовского по числу забитых мячей в рамках отборочного турнира к чемпионату мира среди европейских команд — 15. У итальянцев отличился Франческо Эспозито.

Сборная Норвегии набрала 24 очка по итогам 8 матчей и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Команда впервые с 1998 отобралась на чемпионат мира. На том турнире норвежцы дошли до 1/8 финала, где уступили итальянцам со счетом 0:1.

Итальянская команда с 18 очками расположилась на второй строке. За выход на чемпионат мира сборная поборется в стыковых матчах.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных. На данный момент на мировое первенство отобрались 32 команды.

Таисия Орлова