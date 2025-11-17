Захарова в ответ на слова Писториуса о войне НАТО с РФ: понятно, кто агрессор

Теперь нет сомнений, кто агрессор, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «РИА Новости». Так она прокомментировала заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о войне НАТО с РФ до 2029 года.

Господин Писториус уточнил, что альянс должен готовиться к боевым действиям с Россией. По его словам, прошедшее лето могло стать последним мирным. Изначально военные эксперты говорили, что война НАТО с РФ начнется не ранее 2029-го, сейчас речь идет уже о 2028-м, добавил министр.