Назначен новый начальник Северного ЛУ МВД на транспорте

В Ярославле назначен новый начальник Северного линейного управления МВД России на транспорте. Им стал полковник юстиции Роман Митин. Приказ вступил в силу 10 ноября, сообщили в ведомстве.

Роман Митин

Фото: Северное ЛУ МВД России на транспорте Роман Митин

Роман Митин родился в Ярославле 10 ноября 1981 года. В 2004 году он окончил юридический факультет Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. Сразу после окончания университета начал службу в органах внутренних дел следователем на станции Ярославль-Главный. С 2006 года занимал руководящие должности в следственных подразделениях Северного УВД на транспорте. В 2011 году был назначен начальником следственного управления, а в 2012 году стал заместителем начальника линейного управления.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежний руководитель ЛУ Роман Гурылев был назначен на должность федерального инспектора по Ярославской области.

Антон Голицын