Назначен новый федеральный инспектор по региону

На должность федерального инспектора по Ярославской области назначен Роман Гурылев. Распоряжение подписал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Фото: Правительство Ярославской области

Роман Гурылев родился в Ярославле в 1983 году. С 2004 по 2025 год служил в правоохранительных органах Ярославской области на различных оперативных и руководящих должностях. Последняя должность — начальник Северного линейного управления МВД России на транспорте. В 2021 году ему присвоили звание полковника полиции.

Напомним, что аппарат полпреда в регионе также представляет главный федеральный инспектор Никита Марков.

Алла Чижова