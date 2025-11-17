Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На двух участках МКАД возобновили движение после временного перекрытия

Сегодня утром на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе было перекрыто движение, сообщали в Дептрансе. В 11:01 мск движение транспорта возобновили.

Согласно комментариям пользователей «Яндекс. Пробок», которые заметил РБК, на месте перекрытия произошла авария. Обездвижены левый, средний и правый ряды трассы.

Из-за ДТП и возникшего вследствие затора пробка на внутренней части МКАД растянулась от пересечения с Волгоградским проспектом до пересечения с Носовихинским шоссе.

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все