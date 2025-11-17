США призвали к выводу

Крупнейшая нефтяная компания Сербии срочно ищет способы отказаться от российского капитала. Белграду из-за санкций против «Газпрома» может грозить топливный кризис. Соединенные Штаты потребовали выхода российской корпорации из NIS. «Газпром нефть» держит в компании «Нефтяная индустрия Сербии» около 45% акций. И еще 11% в сентябре были переданы организации под управлением «Газпром капитала». 16 ноября Александр Вучич на внеочередном совещании правительства пообещал любой ценой избежать конфискации или национализации российской доли в NIS. Однако срок на принятие решения истекает уже в конце недели. Каким оно может быть? Расскажет Станислав Крючков.

Плохие новости: Вашингтон на прошлой неделе продлил до 13 февраля лицензию на переговоры о смене собственника, но не на продолжение работы НПЗ. Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович. После этого в Белграде экстренно собрали заседание правительства. Президент Александр Вучич обратился к министрам с идеей, что сама Сербия может выкупить долю у российской стороны: «Если они не договорятся о цене, мы предложим более высокую. Я открыто говорю гражданам: мы не хотим ничего отнимать у кого-либо, мы не хотим участвовать в этих играх по вымогательству только потому, что кто-то нам не нравится.

Мы заплатим больше, но и НПЗ, и нефтяная индустрия Сербии должны работать».

Прежде он предлагал весьма скромную сумму — €600 млн. В любом случае для «Газпрома» острым сохранится вопрос дисконта, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «"Газпром нефть" вложила больше $3 млрд в модернизацию производственной мощности и продажи топлива, то есть там даже АЗС стали современными. Поэтому продавать с дисконтом, условно говоря, в 50% было бы неактуально. Вероятно, Вучич, который может быть полезен Трампу в дальнейшем, рассчитывает, что ему дадут возможность решить этот вопрос в компромиссном варианте, но гарантий, конечно, нет. В принципе, пока что компания NIS не находится в кризисе, но нефть должна быть завезена танкерами в Хорватию, дальше дойти до Сербии, в противном случае NIS будет нечего перерабатывать».

Сербские аналитики оценивали всю NIS в €3-4 млрд. Потенциальная стоимость российской доли — около €1,5-2 млрд. Есть ли у страны такие деньги? Еще летом такой задавал вопрос сербский журнал Nedeljnik. Но 16 ноября Вучич все же отметил, что идут контакты с «европейскими и азиатскими партнерами». Хотя скорее покупатель будет из Америки, считает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «На любую сделку нужно будет согласование санкционного органа США. Либо американцы предложат какого-то своего игрока. Второй вариант — если российская сторона предлагает какую-то более или менее дружественную себе компанию, и это может быть даже Казахстан, потому что они хотя бы могут свою нефть поставлять, либо это может быть венгерская компания MOL.

Тем более MOL сейчас, видимо, выдадут разрешение на продолжение контракта с ЛУКОЙЛом. Таким образом компания сможет получать нефть из России, но, судя по риторике Белграда, они как раз ближе, наверное, к американской позиции».

Еще некоторое время назад звучали предположения о том, что стороны пропишут в сделке механизм обратного выкупа, и российские акционеры в будущем смогут вернуть акции. Но пока речь идет о том, что даже деньги, которые потенциально получит «Газпром нефть» за свой пакет в 45% будут заблокированы на каком-либо европейском счете, продолжает Игорь Юшков: «Думаю, что американцы такую сделку не одобрят. Они потребуют показать им все документы, будут, я думаю, настаивать на том, чтобы никаких условий об обратном выкупе. Здесь, скорее всего, речь пойдет о том, чтобы поменять собственника раз и навсегда. То есть вы потом сможете выкупить активы, но договариваться об этом придется отдельно, как и о цене и условиях».

Между тем первый вице-премьер Сербии Синиша Мали допустил национализацию NIS: «У нас нет выбора — ситуация угрожает всему: нашему росту, стабильности и кредитному рейтингу». Другой возможный сценарий: все затянется, нового собственника не найдут, и Белград откажется конфисковывать. При этом Financial Times еще в 2022-м году писала, что Белград хочет выкупить пакет акций НИС у «Газпром нефти». И в декабре 2024-го Вучич официально объявил о начале переговоров с Вашингтоном из-за еще не введенных санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».

Александра Абанькова, Станислав Крючков