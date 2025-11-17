В доме Пашкова отреставрировали вестибюль с историческими скульптурами зубров

В Санкт-Петербурге завершили реставрацию парадного вестибюля в доме Пашкова на Литейном проспекте, где восстановили две гипсовые скульптуры зубров в натуральную величину. Об этом сообщили в Смольном 17 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Скульптуры «Зубр мычащий» Гуго Залемана и «Зубр шагающий» Роберта Баха были установлены в 1901 году и символизировали Департамент уделов, ведавший царскими угодьями. В ходе работ устранили трещины и сколы, восстановив уникальное многослойное покрытие, имитирующее бронзу. Также в вестибюле воссоздали мозаичные полы и историческое освещение.

Особняк середины XIX века, прославившийся благодаря стихотворению Некрасова «Размышления у парадного подъезда» станет Домом реставратора, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что петербургские реставраторы официально получили в пользование исторический Дом Пашкова на Литейном проспекте, д. 37-39. Доску с надписью «Дом реставратора» торжественно установили на здании в сентябре 2024 года.

Артемий Чулков