В доме Пашкова отреставрировали вестибюль с историческими скульптурами зубров
В Санкт-Петербурге завершили реставрацию парадного вестибюля в доме Пашкова на Литейном проспекте, где восстановили две гипсовые скульптуры зубров в натуральную величину. Об этом сообщили в Смольном 17 ноября.
Скульптуры «Зубр мычащий» Гуго Залемана и «Зубр шагающий» Роберта Баха были установлены в 1901 году и символизировали Департамент уделов, ведавший царскими угодьями. В ходе работ устранили трещины и сколы, восстановив уникальное многослойное покрытие, имитирующее бронзу. Также в вестибюле воссоздали мозаичные полы и историческое освещение.
Особняк середины XIX века, прославившийся благодаря стихотворению Некрасова «Размышления у парадного подъезда» станет Домом реставратора, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что петербургские реставраторы официально получили в пользование исторический Дом Пашкова на Литейном проспекте, д. 37-39. Доску с надписью «Дом реставратора» торжественно установили на здании в сентябре 2024 года.