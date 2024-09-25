Дом реставратора официально открыли в особняке Пашкова на Литейном проспекте

Петербургские реставраторы официально получили в пользование исторический Дом Пашкова на Литейном проспекте, д. 37-39. Доску с надписью «Дом реставратора» торжественно установили накануне, 24 сентября, у входа в здание.

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Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Доме Пашкова отреставрированы лицевой фасад и большая часть интерьеров парадной анфилады второго этажа: танцевальный зал, Красная и Зеленые гостиные, гостиная рококо, спальня, гардеробная, ванная. В настоящий момент продолжаются работы на парадной лестнице и в примыкающих к ней помещениях, также ведется ремонт и реставрация дворового фасада.

В здании намерены разместить современный методический центр, лабораторное пространство для научных исследований и инновационных разработок, а также Музей реставрации. Там будут проводить мастер-классы, выставки, конференции, конкурсы и образовательные программы в сфере сохранения и популяризации культурного наследия.

Дом Пашкова был построен архитектором Гаральдом Боссе в 1841-1844 годах для штаб-ротмистра Ивана Пашкова в стиле позднего классицизма и неоренессанса. В 1848 году здание было куплено шефом жандармов графом Орловым, а в 1857 году продано Департаменту уделов. В 1948-2016 годах здесь располагался Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ). Позднее Дом Пашкова передали в пользование Санкт Петербургскому городскому отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что историческую Дачу Головина на Выборгской набережной намерены отреставрировать под офисы за 80 млн рублей к 2027 году.

Андрей Цедрик