Самозанятые таксисты попросили не применять к ним требования по локализации

Более 77% самозанятых водителей такси и ИП используют автомобили, не соответствующие требованиям закона о локализации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу аппарата профсоюза «Новый труд» Алену Левочкину. Она сообщила, что профсоюз обратился в Минтранс с просьбой вывести самозанятых из-под действия закона о локализации.

Госпожа Левочкина отметила, что покупка нового авто «представляет собой неподъемную финансовую ношу» для среднестатистического водителя. Руководитель оперативного отдела «Нового труда» Алексей Неживой предложил оставить нормы закона актуальными для таксомоторных парков, которые могут позволить себе такие закупки.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года. Он предполагает, что с 1 марта 2026 года все участники рынка для включения автомобиля в реестр или его перерегистрации должны выбрать локализованную машину. Пока в соответствующий перечень вошли 22 модели от шести брендов: Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

20 октября президент «Опоры России» Александр Калинин направил письмо первому зампредседателя правительства РФ Денису Мантурову. В нем он предложил перенести на 2030 год срок вступления в силу требований по локализации для самозанятых и ИП. Письмо имеется в распоряжении «Ъ».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «За веру и отечественное».