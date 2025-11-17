Бастрыкину доложат о переломе ноги у юной футболистки казанского «Рубина»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела о травмировании малолетней спортсменки в Казани. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Накануне стало известно, что 11-летняя спортсменка «Рубина» сломала ногу во время тренировки. Футбольный клуб пытался урегулировать дело в досудебном порядке.

В СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело.

По данным СКР, инцидент произошел в сентябре этого года в одной из спортивных школ Казани. Во время занятий тренер заставила воспитанниц переносить футбольные ворота. В процессе одна из девочек уронила конструкцию себе на ногу. Врачи диагностировали у учащейся перелом.

