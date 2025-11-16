«Рубин» пытается в досудебном порядке урегулировать дело о травме юной футболистки

Футбольный клуб «Рубин» начал переговоры для досудебного урегулирования инцидента с травмой, полученной несовершеннолетней воспитанницей академии клуба. Информацию об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе клуба.

Клуб заявил о готовности покрыть все расходы на лечение и реабилитацию ребенка.

«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки», — сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Рубина».

По данным Telegram-канала «Mash на спорте», подросток сломала ногу, когда перетаскивала ворота в наказание от тренера. Конструкция упала на девочку, что привело к перелому 4-й и 5-й плюсневых костей правой стопы. Из-за тяжести травмы спортсменка, вероятно, завершит карьеру. Семья девочки написала заявление в полицию на тренера.

