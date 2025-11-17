Белоусов оценил значение Малой Токмачки для достижения целей СВО

С установлением контроля над Малой Токмачкой российская армия сделала «серьезный шаг к победе и достижению целей» СВО. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме для военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии.

«Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — убежден господин Белоусов. Он добавил, что в этот момент 70-й и 270-й мотострелковые полки, «взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи», продвигаются на ореховском направлении.

О взятии под контроль населенных пунктов Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области российское Минобороны отчиталось накануне.