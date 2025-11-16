Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пулково произошло задымление в салоне самолета из Екатеринбурга в Петербург

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 16 ноября в петербургском аэропорту Пулково. В салоне самолета после посадки произошло задымление.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщает 78.ru, рейс U6 225 авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл из Екатеринбурга в Петербург, приземлившись в 20:54 мск.

После посадки на борту произошло задымление — всех пассажиров вывели из самолета, отмечает телеканал.

В ходе проверки никаких неполадок обнаружено не было. В пресс-службе Пулково информацию о возгорании в салоне воздушного судна не подтверждают.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все