На маркетплейс ФНС выставлено более тысячи лотов банкротов из Башкирии

На «Витрину имущества банкротов» выставлено около 1,2 тыс. единиц имущества банкротов из Башкирии, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

Большая часть выставленного на продажу имущества — 645 лотов — приходится на машины и оборудовани. Кроме того, на онлайн-площадке реализуются 228 единиц недвижимости, 199 — транспорта, 74 права требований задолженности. 25 лотов приходится на прочие активы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре Башкирия вошла в число пилотных регионов, где начала работать «Витрина имущества банкротов» — маркетплейс, созданный ФНС совместно с компанией «Коммерсантъ Картотека».

Идэль Гумеров