Имущество банкротов из Башкирии будут продавать на маркетплейсе

Башкирия с 1 октября вошла в число пилотных регионов, где начала работу «Витрина имущества банкротов». Проект разработан компанией «Коммерсантъ Картотека» совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Управления ФНС по Башкирии, «Витрина имущества банкротов» представляет собой онлайн-площадку с объявлениями о реализации недвижимости, транспорта, земельных участков, оборудования и дебиторской задолженности, а также долей в уставном капитале и товарных знаков. Доступ к «маркетплейсу» будет бесплатным, информация о продаже имущества не потребует регистрации. Кроме того, сервис может предоставить профессионального посредника при покупке имущества.

На сегодня в витрине опубликованы сведения о более чем 7 тыс. объектах в 14 регионах России, в том числе о 1,2 тыс. лотах, расположенных в Башкирии.

Идэль Гумеров