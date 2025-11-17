В Татарстане на ремонт 91 участка дорог выделили 2 млрд рублей

В Татарстане на ремонт 91 участка дорог в 40 поселках было выделено 2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани в этом году отремонтировали 250 участков дорог, из них 40% в поселках. Отремонтировано 102 улицы, где износ дорожного покрытия составлял более 90% или же оно отсутствовало полностью.

Ремонт 12 участков дорог общей протяженностью порядка 7 км выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершили ремонт 200 км дорог стоимостью 14,2 млрд руб.

Анна Кайдалова