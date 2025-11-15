В Татарстане завершили ремонт более 200 км дорог стоимостью 14,2 млрд рублей

В Татарстане завершили ремонт более 200 км автодорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы стоимостью 14,2 млрд руб. были профинансированы из федерального бюджета на 7,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

В Казанской агломерации отремонтировали 21,8 км дорог, из которых 7 км пришлись на улицы самого города. Капитальный ремонт провели на улице Октябрьская в Ново-Савиновском районе, улице Декабристов в Московском районе и улице Рахимова.

В Набережночелнинской агломерации обновили 11,3 км автодорог, а в Нижнекамской агломерации провели капитальный ремонт на 2,99 км. Протяженность отремонтированных региональных дорог составила 164,7 км.

Влас Северин