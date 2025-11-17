По запросу ЦБ в России заблокировали 16 тысяч сайтов с начала года

В январе — сентябре по инициативе ЦБ в России заблокировали почти 16 тыс. интернет-ресурсов. Сайты принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, в том числе организациям «с признаками финансовых пирамид».

«Большую часть таких ресурсов Банк России выявляет ... до их индексации поисковыми системами», — заявили ТАСС в пресс-службе регулятора.

За тот же период по материалам ЦБ возбудили 354 административных дела, еще в почти 500 случаях принимались иные меры. С января регулятор выявил 5,8 тыс. нелегальных финансовых проектов, больше половины которых оказались финансовыми пирамидами.