В Казани на содержание уличного освещения выделят 20 млн рублей
На содержание объектов наружного освещения Казани в 2025 году направят 20 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Работы охватят 177 тыс. светоточек. Освещение будет обеспечено на магистральных и внутрирайонных улицах, во дворах, а также у социальных и культурных объектов — детских садов, школ, учреждений здравоохранения, парков и скверов. Свет проведут во всех районах города. Ряд пригородных поселков также получат новое освещение.
Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства Казани. Работы планируется завершить до 18 ноября 2025 года.