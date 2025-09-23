Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Казани на содержание уличного освещения выделят 20 млн рублей

На содержание объектов наружного освещения Казани в 2025 году направят 20 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работы охватят 177 тыс. светоточек. Освещение будет обеспечено на магистральных и внутрирайонных улицах, во дворах, а также у социальных и культурных объектов — детских садов, школ, учреждений здравоохранения, парков и скверов. Свет проведут во всех районах города. Ряд пригородных поселков также получат новое освещение.

Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства Казани. Работы планируется завершить до 18 ноября 2025 года.

Анна Кайдалова