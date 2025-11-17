Гурманские будни

Кайфуем

Аркадий Новиков открыл Kaifuso на месте некогда популярного у московского бомонда клуба The Most. Пространство на двести посадочных мест уходит на два этажа вниз и расположилось под французским рестораном «Кузнецкий Мост» Brasserie, который также принадлежит Новикову. Kaifuso — клубный ресторан. Вечером здесь можно неспешно поужинать блюдами азиатской кухни, а ночью он превращается в клуб с живой музыкой, диджеем и танцами. Заведения такого формата можно встретить в Нью-Йорке и Лондоне, которые славятся своими закрытыми клубами. Правда, в отличие от них, членство не требуется — попасть в Kaifuso можно, забронировав стол. Пространство поделено на два уровня: на нижнем — столики, которые расположены достаточно, сцена и диджейская стойка, на верхнем, откуда можно наблюдать за первым — барная зона с высокой посадкой и пара балкончиков с небольшими столами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 14

Интерьер дизайнера Евгении Ужеговой, сочетает восточные мотивы и современные элементы. Простота форм, но масса восточных акцентных деталей, вроде расписанных вручную мотивами китайских шелковых панно стен и потолков, массивных красных светильников и ширм из китайского ореха, выполненных по индивидуальному заказу. Что касается меню, то оно выстроено, в первую очередь, вокруг качественного и чистого продукта. Это самая важная вневременная характеристика премиального ресторана, коим является Kaifuso. В основе ассортимента — авторские интерпретации классических японских и китайских блюд, роллы, сашими из дорогих сортов рыбы, а также позиции «вок», «димсамы» и десерты, что делает меню универсальным для гостей, предпочитающих разнообразие и качество. Бренд-шеф Игорь Корнев отвечает в основном за японское направление. Китайскую часть ведет семья поваров из Шеньяна, которая передает рецепты из поколения в поколение: шеф Лю Сюэянь, его жена Чже Чзе и их родственники.

В разделе «сырое» — несколько видов тартаров, например, из тунца с авокадо и икрой морского ежа, или из лосося, который подается с черным трюфелем. В разделе закусок — салат с уткой по-пекински, китайские битые огурцы, которые подаются с орешками кешью, и зеленый салат с бобами эдамаме. В разделе «сашими в новом стиле» — сашими из трех видов рыб: хамачи, тунец и лосось, подается с разными соусами. В разделе роллов — ролл с крабом, который подается с соусом айоли, и ролл с начинкой из рубленого тунца. За настоящее, очень тонкое, эластичное и полупрозрачное тесто в димсамах отвечает китаянка Чже Чзе. Димсамы тут пока двух видов — с креветкой и с курицей, но раздел будет постепенно расширяться. На горячее в японском стиле предлагают говядину с мисо-соусом и маринованным кольраби, чилийский сибас с острым соусом на основе перца ахи и креветки, обжаренные до золотистой корочки в темпуре. В китайском предлагаются приготовленная на воке традиционная говядина (тонкие слайсы с черным перцем) и цыпленок по-сычуански. На десерт — нежный рулет из матчи и большой выбор саке для искушенных любителей азиатской Азии.

Кузнецкий мост улица, дом 6/3 ср-сб, с 18:00 и до последнего гостя

Десерты роскошной эпохи

Эпоха Марии-Антуанетты, супруги Людовика XVI, неразрывно связана с роскошью, балами, модой и красивыми нарядами. Такой ее показала в кино София Коппола, главную роль в котором сыграла Кирстен Данст, полная задора и в нарядах, сшитых модными домами Chanel и Dior. В то время Франция в полной мере задавала не только моду на наряды, но и на гастрономию. Среди десертов особым почетом пользовались макаруны, которые в этот период стали популярными, а также кондитерские пирожные с кремами и фруктами, эклеры, лимонные бисквиты с чайной розой и венская выпечка — предшественники круассанов, которые королева Франции привезла из Австрии. Все десерты объединяла яркая, почти театральная подача. Как дань той яркой эпохе, в «Кафе Пушкинъ» представили коллекцию десертов, посвященную эпохе Марии-Антуанетты, в которую вошли 10 десертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фиалка Бархатная роза Малиновый чизкейк Сердце Ягодный эклер Клубничный франжипан Торт на заказ Эмеральд Кувшинка Королевская роза Следующая фотография 1 / 10 Фиалка Бархатная роза Малиновый чизкейк Сердце Ягодный эклер Клубничный франжипан Торт на заказ Эмеральд Кувшинка Королевская роза

Пирожное «Эмеральд» представляет собой браслет из миндально-кокосового бисквита с насыщенным малиновым муссом. Основу «браслета» составляет темный шоколад. Десерт «Сердце» — лимонный бисквит с нотками чайной розы с начинкой из клюквы, клубники и земляники. Эклер — с кремом пломбир и малиновым. «Кувшинка» оформлена розовым велюром, скрывающим лимонные и кокосово-миндальные коржи, пропитанные малиновым кремом и муссом из белого шоколада с маком. Торт «Клубничный франжипан» — из свежей клубники. Макарун «Фиалка» — с миниатюрными съедобными цветами. «Королевская роза» — миндальный бисквит с малиновым конфи. «Йогуртовая роза» —фисташково-йогуртовый бисквит с ягодным желе, грушей, клубникой. «Бархатная роза» — из японского бисквита с ванильным ганашем, насыщенной ягодной начинкой и муссом из белого шоколада и творожного сыра. Воздушный чизкейк — на тонком песочном основании с муссом из малинового желе.

Ольга Карпова