Экс-главу РГППУ приговорили к 1,5 годам колонии за растрату 700 тыс. рублей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего исполняющего обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого к 1,5 года лишения свободы за растрату более 700 тыс. руб. из внебюджетных средств, передает прокуратура Свердловской области. Вину Валерий Дубицкий не признал и не возместил ущерб. Его взяли под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Дубицкий

Фото: Прокуратура Свердловской области Валерий Дубицкий

Фото: Прокуратура Свердловской области

Бывшего и.о. ректора признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд установил, что с марта 2021 года по июнь 2024 года Дубицкий выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении. По условиям трудового договора университет ему в течение 11 месяцев оплачивал квартиру в связи с переездом на новое место жительства — в ней и.о. ректора проживал вместе с семьей. Желая остаться в этой квартире, он дал указание финансовому директору учебного заведения направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на найм в 2022 и 2023 годах — в итоге на аренду квартиры было потрачено свыше 700 тыс. руб.

В этот период Дубицкий не имел права проживать в квартире, оплачиваемой университетом, так как проживание предназначалось для физлица, оказывающего образовательные услуги учебному заведению, кем Дубицкий, состоящий в должности и.о. ректора, не являлся.

Для исполнения гражданского иска прокурора сохранен арест на 1/2 доли в праве собственности на земельный участок и автомобиль осужденного.

Валерий Дубицкий находился в должности и.о. ректора РГППУ с 2020 года. В июне 2024 года он был уволен после проведенной проверки, в ходе которой, по словам собеседника «Ъ-Урал», были выявлены нарушения, не позволяющие ему находиться в занимаемой должности. Уголовное дело в его отношении возбудили в сентябре 2024 года.

Ирина Пичурина