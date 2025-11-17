Мантуров прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Первый вице-премьер Денис Мантуров прилетел с рабочей поездкой в Объединенные Арабские Эмираты, передает ТАСС. Господин Мантуров возглавляет делегацию России на авиасалоне Dubai Airshow-2025.

Российская экспозиция на выставке занимает около 5 тыс. кв. м. Российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут почти 900 экспонатов. Свыше 30 самых востребованных образцов представят в натурном виде. В их числе — истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и управляемая ракета Х-38МЛЭ.

19-й авиасалон Dubai Airshow пройдет с 17 по 21 ноября. «Рособоронэкспорт» планирует представить на этом крупнейшем в регионе авиасалоне более 850 образцов продукции военного назначения.

