Сбербанк заявил о штатной работе его сервисов

В работе сервисов Сбербанка (MOEX: SBER) возникли «кратковременные трудности». Сейчас все сервисы работают в штатном режиме, заявилив пресс-службе банка.

С утра пользователи жаловались на проблемы с доступом к мобильному приложению «Сбера». «Могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка»,— прокомментировали ТАСС в банке и принесли извинения пользователям.

В предыдущий раз клиенты Сбербанка сообщали о сбое в работе мобильного приложения в конце августа. С чем он был связан, неизвестно.