Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе мобильного приложения

В работе мобильного приложения Сбербанка (MOEX: SBER) произошел сбой. За день пользователи сообщили о неполадках более 2,3 тыс. раз, следует из данных сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило вечером — с 18:00 до 20:30 мск. Клиенты банка жалуются, что его мобильное приложение не работает, его не получается скачать. Чаще всего проблемы возникают у пользователей системы IOS. Также 13% жалоб поступило на сервисы банка и 10% — на работу личного кабинета.

В пресс-службе Сбербанка сообщили ТАСС, что все сервисы работают в штатном режиме.