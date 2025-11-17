«Известия»: власти ослабят валютный контроль за зарубежными «дочками» банков РФ

Минфин хочет ослабить валютный контроль за банками-нерезидентами, входящими в международную группу компаний (МГК) с российскими финансовыми организациями. Министерство подготовило соответствующий проект постановления, сообщают «Известия».

По задумке Минфина, иностранным банкам не нужно будет подавать уведомления в налоговые органы о закрытии, открытии или изменении реквизитов счетов. Сейчас от этой обязанности освобождены только резиденты. Также ведомство предлагает продлить срок сдачи документов о движении средств по зарубежным счетам с 30 календарных до 30 рабочих дней после окончания отчетного квартала или полугодия.

Инициатива подготовлена по просьбе бизнеса: он жаловался, что компаниям не хватает времени, чтобы получить нужные сведения от иностранных организаций, следует из пояснительных материалов. Нововведения могут вступить в силу в феврале 2026 года.

По данным отчетности по РСБУ, в первом полугодии совокупные активы российских банков с иностранным участием превысили 8 трлн руб., увеличившись за год более чем на 10%. Вместе с тем чистая прибыль «иностранных» банков выросла за тот же период на 43% (до 280 млрд руб.), тогда как среднероссийский показатель составил 2%.

Подробности — в материале «Ъ» «Иностранные банки копят прибыль».