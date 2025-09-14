Иностранные банки копят прибыль

Банки с иностранным участием демонстрируют уверенный рост активов в первом полугодии 2025 года. Более того, их чистая прибыль за последний год по темпам роста (43%) опередила рост прибыли российской банковской системы (2%). Эксперты указывают, что этому способствуют сокращение кредитного портфеля и, как следствие, роспуск резервов, а также рост комиссионных доходов. Причем банки из дружественных юрисдикций имеют возможность выводить прибыль материнским структурам.

По данным отчетности по РСБУ на 1 июля 2025 года, совокупные активы российских банков с иностранным участием превысили 8 трлн руб., увеличившись за год более чем на 10%. Прирост среднего показателя по банковской системе был немного ниже (9,5%). Вместе с тем чистая прибыль «иностранных» банков выросла за тот же период на 43% (до 280 млрд руб.), тогда как среднероссийский показатель составил символические 2%.

В выборку вошли четыре десятка крупнейших банков, контролируемых иностранными владельцами. При этом из списка были исключены банки, перешедшие под контроль российских компаний,— Фольксваген банк Рус (ныне Пихта-банк), «Натиксис» (НТХ банк) и Мерседес-Бенц банк Рус (МБ банк Рус).

Согласно опубликованной полугодовой отчетности, банки с бенефициарами из недружественных стран преимущественно сокращают присутствие на российском рынке. Под давлением ЕЦБ за год значительно сократили активы крупнейшие банки — Райффайзенбанк (на 4,4%) и Юникредит банк (на 25%). Снижение активов показали также Дойче-банк, Тойота-банк, «Интеза», Эс-Би-Ай банк, а также некоторые банки дружественных юрисдикций (Кредит Европа банк, Чайна Констракшн банк). При этом другие банки из дружественных юрисдикций наращивали активы: Ишбанк — на 34%, Индо-банк — на 35%, Денизбанк — на 39%, Зираат-банк — на 59%.

В условиях ограничений на международные операции для российских банков клиенты активно переводили средства в банки с иностранным участием, которые сохранили возможность проведения международных расчетов.

«Особенно заметно усилилась роль банков из дружественных юрисдикций, что привело к росту валютных активов и соответствующему увеличению балансов»,— отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Большинство банков с иностранным участием значительно увеличили прибыль, в отдельных случаях — в 2–2,5 раза. Это объясняется несколькими факторами, в том числе снижением объемов кредитования и связанным с этим роспуском резервов, а также запретом на выплату дивидендов для банков из недружественных юрисдикций.

«Традиционное кредитование уже не является основным компонентом доходов у большинства "дочек" иностранных банков»,— отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Кроме того, как указывает господин Гришунин, «основным источником роста прибыли стали доходы от размещения свободной ликвидности на денежном рынке при относительно дешевых привлеченных средствах клиентов, преимущественно состоящих из остатков на текущих счетах».

По его словам, банки также получали «значительные комиссионные доходы от обслуживания международных переводов, конверсионных операций, торгового финансирования и документарных операций».

Вместе с тем выплачивать дивиденды среди банков из недружественных стран получил возможность только ОТП-банк. Кредитные организации с владельцами из дружественных стран активно наращивали такие выплаты: в 2022 году — 6,6 млрд руб., в 2023 году — 17,6 млрд руб., в 2024 году — 24,1 млрд руб. (без учета двух китайских банков, прекративших публиковать отчетность). За первое полугодие 2025 года выплаченные дивиденды уже достигли 23 млрд руб.

Эксперты отмечают, что текущая динамика может измениться во втором полугодии 2025 года в связи с двумя ключевыми обстоятельствами: торговыми ограничениями, вводимыми со стороны США, и кризисом на Ближнем Востоке.

Эти факторы могут привести к снижению объемов мировой торговли и увеличению кредитных рисков. «Риски, с которыми сталкиваются "дочки" нерезидентов на российском рынке,— преимущественно те же риски, которые затрагивают иные кредитные организации. Можно отметить меньшую значимость кредитного риска, однако значительное число таких структур и ранее проявляло ограниченную активность в сегментах кредитования, как юридических, так и физических лиц»,— отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Тем не менее банковский сектор России демонстрирует устойчивость, а иностранные банки — способность адаптироваться к сложным условиям. «В перспективе 2025–2026 годов возможен уход с российского рынка 1–2 европейских банков, сокращение активности ряда других иностранных банков»,— оценивает господин Гришунин. Однако в перспективе 2026–2028 годов «потенциально возможно возвращение части ушедших игроков и формирование новой архитектуры иностранного банковского присутствия», считает эксперт.

Ольга Базутова