«Уральские авиалинии» опровергли сообщения о задымлении на борту самолета

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла сообщения о задымлении в самолете рейса U6-225, который 16 ноября летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, сказано в сообщении перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Ни задымления, ни тем более возгорания на борту не было. Рейс выполнен в штатном режиме по расписанию»,— сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Как накануне сообщал «Ъ Северо-Запад», чрезвычайное происшествие случилось вечером 16 ноября в петербургском аэропорту Пулково после посадки самолета — из него вывели всех пассажиров.

Ирина Пичурина