На строительство систем водоотведения в Челнах выделят 323 млн рублей

В Набережных Челнах запланировано строительство систем водоотведения. На проект из федерального и республиканского бюджетов выделят 322,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают устройство наружных сетей водоотведения, строительство канализационной насосной станции и систем ее электроснабжения. Также подрядчику предстоит выполнить разборку и восстановление асфальтового покрытия и провести ручной посев газонов для благоустройства территории. Окончание работ запланировано на 1 ноября 2026 года.

Под временное размещение трассы канализации выделены участки в трех населенных пунктах: Красные Челны, Орловка и Сидоровка. Общая протяженность новых сетей составит 19 665 метров.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что на капремонт систем водоснабжения в Челнах выделят 145 млн руб.

Анна Кайдалова