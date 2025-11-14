На капремонт систем водоснабжения в Челнах выделят 145 млн рублей

В Татарстане направят 145 млн руб. на капитальный ремонт систем водоснабжения. Средства пойдут на обновление участка от Элеваторной Горы до девятого комплекса поселка ГЭС в Набережных Челнах. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Протяженность ремонтируемой линии составит 1,96 км, завершить работы планируется до 1 ноября 2026 года. Финансирование обеспечат федеральный бюджет и бюджет республики.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», которое отвечает за строительство, ремонт и модернизацию инженерной инфраструктуры. Учреждение реализует программы по обеспечению населенных пунктов водой, обновлению сетей водоотведения, модернизации котельных, переходу на поквартирное отопление и восстановлению уличного освещения.

Анна Кайдалова