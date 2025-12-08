Сегодня исполняется 63 года министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину

Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета федерации РФ Владимир Якушев:

— Уважаемый Ирек Энварович, поздравляю Вас с днем рождения! Ваш профессионализм, стратегическое мышление и человечность задают высокую планку для развития строительной отрасли и ЖКХ. Свойственная Вам вовлеченность позволяет регионам реализовать проекты, которые меняют облик страны. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов на благо России!

Поздравление передает председатель «Деловой России» Алексей Репик:

— Уважаемый Ирек Энварович! От лица «Деловой России» и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения! Строительный комплекс — это драйвер роста для всей экономики, объединяющий не только строителей, но и производителей материалов, оборудования и техники. Под Вашим руководством создается современная городская среда, строится жилье и инфраструктура, реализуются важнейшие проекты — формируется основа для жизни и развития миллионов россиян. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых масштабных свершений на благо страны!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»