Для предприятия по переработке отходов отвели 190,5 гектара в черте Красноярска

Министерство сельского хозяйства Красноярского края согласовало перевод 190,5 га из состава сельскохозяйственных земель для размещения «Объекта по утилизации, переработке и размещению отходов производства и потребления III-V классов опасности». Приказ министерства опубликован 17 ноября.

Согласно документу, инициатором перевода является администрация Емельяновского района края. Земельный участок расположен на территории Солонцовского сельсовета, на четвертом километре автодороги Красноярск — Кубеково.

К отходам III класса Министерство природных ресурсов и экологии РФ относит умеренно опасные отходы, которые разлагаются в срок от трех до 10 лет. «При этом в процессе разложения отходы загрязняют природу, выбрасывают в атмосферу и почву вредные вещества. Сюда относят продукты нефтепереработки, остатки жира с птицеферм, навоз домашнего скота, цементную крошку и пыль»,— говорится на сайте проекта «Чистая страна» «Единой России».

Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе муниципальной реформы Емельяновский район преобразован в муниципальный округ. При этом территории Солонцовского сельсовета переданы городу Красноярску. Таким образом, новый объект окажется в границах краевой столицы.

Валерий Лавский