Погрузка на сетях ОЖД в Новгородской области с начала года оставила 6,5 млн тонн

По итогам десяти месяцев текущего года погрузка в Новгородской области составила в общей сложности 6,5 млн тонн — на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, за указанный период было погружено: 4,7 млн тонн (+5,7%) химических и минеральных удобрений, 892,4 тыс. тонн (+13,6%) промышленного сырья и формовочных материалов.

В октябре на железнодорожных станциях, расположенных в регионе, погрузили 616,4 тыс. тонн различных грузов.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что погрузка на сетях ОЖД в Мурманской области с начала года выросла до 24,4 млн тонн.

Андрей Цедрик