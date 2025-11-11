Погрузка на сетях ОЖД в Мурманской области с начала года выросла до 24,4 млн тонн

По итогам десяти месяцев текущего года на железнодорожных станциях в Мурманской области погрузили в общей сложности 24,4 млн тонн. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, объемы погрузки в январе-октябре выросли у грузов следующих номенклатур: химические и минеральные удобрения — 12,7 млн тонн (+2,4%), руда железная и марганцевая — 9,8 млн тонн (+4,3%).

В октябре 2025 года на сетях ОЖД в Мурманской области было погружено 2,7 млн тонн (+0,7%).

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги в Республике Карелия в октябре выросла на 9,7%.

Андрей Цедрик